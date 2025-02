Juventusnews24.com - McKennie Juve, quale ruolo contro il PSV? Thiago Motta ha deciso: ecco la scelta sull’americano

Thiago Motta ha scelto: la decisione sul centrocampista americano. Sono ufficiali le formazioni di Juventus-PSV, il match dell'Allianz Stadium valido per l'andata dei playoff di Champions League. Thiago Motta non rinuncia al suo jolly Weston McKennie. Il centrocampista americano è confermato sulla trequarti: agirà alle spalle di Kolo Muani con Koopmeiners inizialmente in panchina e Douglas Luiz in mediana al fianco di capitan Locatelli. Queste le scelte a centrocampo del tecnico bianconero.