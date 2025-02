Calciomercato.it - Mbangula mette fine alla sofferenza: la Juve batte il Psv 2-1

Un gol nei minuti finali regala un successo insperatoformazione bianconera: si decide tutto nel ritorno in OlandaUn gol che scaccia via i pensieri. È quello di, arrivato all’82’ dintus-Psv quando l’ombra dell’ennesimo pareggio per la squadra di Thiago Motta si faceva sempre più minacciosa.: lail Psv 2-1 (LaPresse) – Calciomercato.itIl giovane bianconero, invece, ha trovato il guizzo vincente graziecavalcata solitaria di Conceicao. Proprio i due protagonisti del gol vittoria sono i calciatori mandati in campo nella ripresa dall’allenatore per provare a vincere il match.Un match che laha iniziato bene con un McKennie molto propositivo, per poi pian piano concedere campo agli avversari. Proprio in quello che sembrava essere il momento migliore del Psv, ecco arrivare il gol bianconero: sgroppata di Gatti, batti e ribatti nell’area olandese, pche arriva a McKennie che con una cannonata non lascia scampo a Benitez.