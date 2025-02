Tvplay.it - Mazzata Inter, la situazione è gravissima: arriva il comunicato ufficiale

L’trema a causa delle polemiche generatesi al termine della gara vinta ai danni della Fiorentina.to ilstampa.Il match, alla fine, si è concluso 2-1 in favore dell’impostasi grazie all’autorete di Marin Pongracic e al colpo di testa piazzato da Marko Arnautovic su assist di Carlos Augusto. Tre punti e rivincita nei confronti della Fiorentina per i nerazzurri, tornati a -1 dal Napoli capolista. La gara andata in scena allo stadio Meazza, conclusasi tra numerose polemiche, ha poi avuto uno strascico social vergognoso che ha avuto come protagonista, suo malgrado, Moise Kean., lail– TvPlay.it (Ansa)Il 24enne, infatti, nei minuti successivi al fischio finale ha ricevuto su Instagram numerosi insulti a sfondo razzista.