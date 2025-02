Lortica.it - Maxiblitz antimafia: 183 arresti tra Palermo, Arezzo e altre città italiane

Dalla scorsa notte è in corso una vasta operazionecondotta dai carabinieri del comando provinciale dicontro i mandamenti mafiosi dellae della provincia. Il blitz, coordinato dal procuratore Maurizio de Lucia, ha portato all’esecuzione di 183 misure cautelari, con l’impiego di 1.200 carabinieri.L’operazione, estesa anche ad, mira a smantellare le attività criminali di clan mafiosi radicati nei mandamenti di Porta Nuova, Pagliarelli, Tommaso Natale – San Lorenzo, Santa Maria del Gesù e Bagheria. Gli arrestati sono accusati, a vario titolo, di associazione mafiosa, tentato omicidio, estorsione aggravata, traffico di droga, favoreggiamento, reati legati alle armi e al patrimonio, oltre a esercizio abusivo del gioco d’azzardo.Le ordinanze di arresto sono state eseguite non solo a, ma anche a Trapani, Catania, Reggio Calabria,, Firenze, Milano e in diverse carceri