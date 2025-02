Iltempo.it - Maxi-incendio all'Inalca: stabilimento distrutto e 400 dipendenti a rischio

Un grossointeressa da questa notte un capannone dellodi Via Fratelli Manfredi a Reggio Emilia. La struttura era utilizzata per la lavorazione delle carni. Sono più di 40 i vigili del fuoco al lavoro. "In via precauzionale, si suggerisce alla popolazione presente nelle aree adiacenti di non soggiornare nei pressi dell'e chiudere le finestre", si sottolinea in un messaggio social del Comune di Reggio Emilia: "Le autorità competenti, Arpae e Ausl, stanno effettuando i rilievi ed eventuali ulteriori indicazioni verranno comunicate su questi canali". Il fumo ha invaso la zona e i residenti sono stati evacuati. Il calore sprigionato dal rogo ha sciolto le tapparelle di alcune case vicine. Non risultano al momento feriti. Le cause sono in corso di accertamento da parte della polizia.