Maxi incendio a Reggio Emilia gravi danni all’Incalca e alla popolazione

Nella notte è scoppiato un grosso. Il rogo è partito dallo stabilimento Inalca, un’azienda leader del settore delle carni, e si è espanso a tal punto da coinvolgere le abitazioni circostanti. All’1:30 diverse squadre dei Vigili del Fuoco sono intervenute per contenere l’. Il Comune ha inoltre emanato un avviso di chiudere le finestre, a causa della grossa colonna di fumo., si cerca di contenere le fiammeLa colonna di fumo è spessa ed è visibile da lontano. Stando a quanto riportato inoltre, pare che il calore abbia sciolto le tapparelle di alcune case vicine allo stabilimento; per questo la precauzione è quella di allontanarsi dzona. Per ora non risultano feriti, e anche la cause sono in corso di accertamento da parte della polizia.