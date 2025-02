Lettera43.it - Maxi blitz antimafia a Palermo, 181 arresti nella notte

operazione della Direzione Distrettualedi: disposti i fermi e glidi 181 persone, tra boss, “colonnelli”, uomini d’onore, ed estortori dei mandamenti di Porta Nuova, Pagliarelli, Tommaso Natale-San Lorenzo, Santa Maria di Gesù e Bagheria. L’inchiesta, coordinata dal procuratore Maurizio de Lucia e dalla procuratrice aggiunta Marzia Sabella, ha svelato l’organigramma delle principali famiglie mafiose, gli affari dei clan e l’ennesimo tentativo di Cosa nostra di ricostituire la Cupola provinciale, reagendo repressione che negli ultimi anni ha portato in cella migliaia di affiliati. Dalle indagini è emerso che i capimafia in carcere e quelli ancora liberi utilizzavano telefonini di ultima generazione con particolari software criptati per i summit fra mandamenti.