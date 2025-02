Iltempo.it - Maxi-blitz a Palermo, centinaia di arresti. Così si riorganizzavano i boss

Leggi su Iltempo.it

Colpo alla mafia siciliana che ha provato a riorganizzarsi dopo l'arresto di Matteo Messina Denaro. Una-operazione antimafia è scattata questa mattina adove sono stati eseguiti oltre 180 provvedimenti restrittivi. L'obiettivo è quello di "disarticolare i mandamenti mafiosi della città die provincia, in particolare quelli di 'Porta Nuova', 'Pagliarelli', 'Tommaso Natale - San Lorenzo', 'Santa Maria del Gesù' e 'Bagheria'", si legge in una nota. Tra gli arrestati, in molti portati alla caserma Carini di, ci sono anchee fedelissimi di Cosa nostra scarcerati qualche tempo fa, perché hanno finito di scontare la loro pena: erano tornati in città per riprendere in mano le redini e occuparsi ancora di estorsioni, traffico di droga. Davanti alla caserma tanti familiari degli indagati.