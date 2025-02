Ilfattoquotidiano.it - Matrimonio combinato in Valtellina, la Popolare Sondrio: “No alle nozze con Bper, più rischi che vantaggi”

Strada sbarrata inall’invasione rossa modenese: il consiglio di amministrazione della Bancadinon usa mezzi termini per bocciare l’offerta di acquisto (in azioni) lanciata giovedì sera dalla. Le due banche sono per così dire cugine, in quanto accomunate dallo stesso azionista di riferimento, Unipol, che fino ad ora si era accontentato di sfruttare gli sportelli delle due partecipate per la vendita delle sue polizze senza consolidare la sua presenza, ma dopo che la febbre delle fusioni e acquisizioni ha contagiato il sistema bancario italiano ha dovuto rompere gli indugi. Penaare di essere tagliata fuori.però non ha gradito, non solo per il suo notorio attaccamento alla propria indipendenza, ma anche perché l’offerta è arrivata in concomitanza con l’approvazione dei conti 2024, proprio quando era appena stato anticipato un nuovo piano industriale all’insegna dell’autonomia.