Masters of the Universe: primo sguardo a He-Man e Teela (e alla stazza dei loro interpreti)

Diamo unoai protagonisti diof the, Nicholas Galitzine e Camila Mendes, mentre si preparano fisicamente per i ruoli di He-Man e. Stanno per prendere il via le riprese del reboot live-action diof theprodotto da Amazon MGM and Mattel, e i protagonisti Nicholas Galitzine e Camila Mendes sfoggiano i fisici scolpiti per calarsi nei panni del Principe Adam/He-Man e del suo braccio destro (e possibile interesse sentimentale). In una foto del backstage, Galitzine e Mendes sono in posa insieme all'attore de Il trono di spade Hafthor Bjornsson, che interpreterà il villain Goat Man. Gli attori non sono in costume, ma Nicolas Galitzine presenta l'inconfondibile caschetto biondo di He-Man e Camila Mendes sfoggia la chioma rossa di. .