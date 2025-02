Universalmovies.it - Masters of the Universe | Morena Baccarin sarà Sorceress!

Il cast del film in live actionof thecontinua ad accorpare nuovi attori, ed il nome nuovo è quello di.Deadline ieri ha riferito che, reduce dal successo di Deadpool & Wolverine, è salita a bordo del progetto nel ruolo di, la potente strega che veglia sul Castello di Grayskull. La fonte ha inoltre riferito che Jóhannes Haukur Jóhannesson (prossimamente al cinema con Captain America: Brave New World) è stato ingaggiato per dare vita a Fisto, un mercenario inizialmente al servizio di Skeletor, capace di addestrare animali selvatici.Altri aggiornamenti verranno resi noti nelle prossime settimane.of theNote di ProduzioneTravis Knight (Bumblebee) dirigerà il film su una sceneggiatura firmata da Chris Butler (ParaNorman).