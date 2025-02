Nerdpool.it - Masters of the Universe: il reboot aggiunge star di Deadpool e Captain America al cast

Leggi su Nerdpool.it

Il mondo di He-Man e i Dominatori dell’Universo sta per tornare sul grande schermo con un nuovo film live-action, e ilsi arricchisce con alcune importantidel Marvel Cinematic, direttamente da& Wolverine e: Brave New World.Un Nuovo Inizio perof theIl franchise di He-Man e i Dominatori dell’Universo ha vissuto una rinascita negli ultimi anni grazie a due serie animate che hanno ripreso l’eredità dello show originale della Filmation degli anni ’80, con la collaborazione di Kevin Smith. Ora, Mattel sta facendo un altro tentativo per portare il franchise Fantasy in live-action con uncinematografico prodotto da Amazon MGM Studios, che arriverà nelle sale l’anno prossimo.Dopo mesi di annunci sui membri del, l’ultimo aggiornamento da Amazon MGM Studios (riportato da Deadline) rivela che Morena Baccarin (& Wolverine, Homeland) e Jóhannes Haukur Jóhannesson (: Brave New World, Game of Thrones) si sono uniti al film nei ruoli della Maga e di Fisto.