Ilgiorno.it - Master ad honorem per Vincent Lindon

Leggi su Ilgiorno.it

L’università Iulm ha conferito iladin Arti del racconto, letteratura, cinema, televisione all’attore francese(nella foto, la consegna del titolo da parte della rettrice Valentina Garavaglia). Durante la sua lectio,ha confessato di essere molto commosso per ilad: "Ogni azione che noi compiamo - ha detto dal palco - è spesso inconsapevolmente per compiacere i nostri genitori, un padre e una madre che ci hanno messi al mondo e che in alcuni casi non sono più su questa Terra. E ogni storia di ciascun essere umano nella vita, ogni lotta che compie nella vita è in qualche modo per dimostrare ai propri genitori che non hanno avuto torto a metterci al mondo. E quando questi genitori non ci sono più noi lottiamo affinché i nostri figli si rendano conto che hanno fatto bene a nascere e che sono fieri dei genitori che hanno dato loro la vita".