Massimo Di Carlo lascia Cdp per motivi personali. Un addio importante da Cdp. Massimo Di Carlo, vicedirettore generale nonché direttore del business dell'ente di via Goito. Di Carlo, 61 anni, laurea alla Bocconi, vi era approdato nel marzo del 2022 chiamato dall'ad Dario Scannapieco cui riportava direttamente, dopo aver avuto un'esperienza quasi trentennale in Mediobanca, dove è entrato nel 1987 diventando nel 2006 vicedirettore generale con responsabilità sulle attività di lending e finanza strutturata. Nel 2019 il passaggio a Illimity, la banca fondata da Corrado Passera ora oggetto di ops da parte di Banca Ifis, dove è stato Chief Landing Officer e Presidente di Illimity SGR.