Massa, la Fondazione Marmo dona un defibrillatore di emergenza all’elisoccorso

, 11 febbraio 2025 – Und’dotato di touch screen, leggero, maneggevole e facilmente trasportabile. Questo strumento, indispensabile per l’attività dell’Elisoccorso, è statoto dallaEts all’Azienda USL Toscana nord ovest ed è stato presentato ufficialmente oggi nella sede dell’aeroporto del Cinquale a. Le caratteristiche più importanti per il Pegaso del dispositivoto (Defigard Touch 7) sono la leggerezza (appena 2.4 chilogrammi), la compattezza e la grande facilità di trasporto. La consegna delda parte della presidente dellaBernarda Franchi è avvenuta alla presenza, dei medici dell’Elisoccorso Andrea Vignali e Giovanni Bassi , del coordinatore infermieristico Simone Mosti e dell’equipaggio di volo in turno di servizio (pilota comandante, copilota e tecnico di volo), in rappresentanza di AVINCIS, leader mondiale nei servizi di elisoccorso.