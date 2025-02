Gamerbrain.net - Marvel’s Spider-Man 2: Recensione, Gameplay Trailer e Screenshot

Insomniac Games torna a tessere la sua ragnatela con-Man 2, un sequel che non si accontenta di riproporre la formula vincente del primo capitolo, ma la espande, la affina e la arricchisce con elementi narrativi e ludici che ridefiniscono il genere dei videogiochi sui supereroi.Se-Man (2018) aveva già dimostrato come fosse possibile portare l’iconico arrampicamuri in un open world ricco di dettagli e azione mozzafiato,-Man: Miles Morales aveva perfezionato ilintroducendo nuove abilità e una narrazione più intima. Ora, con il secondo capitolo, Insomniac unisce questi due mondi, mettendo Peter Parker e Miles Morales fianco a fianco in un’avventura che si spinge oltre i confini dell’eroismo classico, affrontando tematiche più cupe e mature.-Man 2Il cuore pulsante di-Man 2 è la sua trama, che intreccia il destino di Peter e Miles con alcuni dei nemici più pericolosi dell’universo Marvel.