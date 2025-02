Game-experience.it - Marvel’s Spider-Man 2 PC, la recensione – Not so amazing

Leggi su Game-experience.it

L’arrivo, nel tardo 2023, del secondo capitolo di-Man su PlayStation 5 ha segnato, suo malgrado (e capirete dopo il perchè di questa osservazione) un punto liminale per i giochi su licenza. Tutto, in questo secondo capitolo, verteva all’eccellenza settando, di fatto, un punto di riferimento presente e futuro per qualsiasi altra produzione videludica derivante dal mondo dei fumetti. E’ bislacco però che questo “memento mori” sia risultato il peggiore dei boomerang, capace di colpire e vessare pesantemente proprio la versione PC di-Man 2 che, ve lo diciamo sin da subito, è ben lontano dalle eccellenze qualitative della sua controparte consolara. Ma scopriamone di più, mediante la nostradi-Man 2 PC.Un pasticcio come pochiL’arrivo di-Man 2 su console venne salutato, unanimemente, come un successo planetario, fatto di perfezione tecnico-grafica, innestata in un comparto ludico di primissimo piano.