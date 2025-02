Lapresse.it - Mario Fabbrocini, cardiochirurgo con 20mila interventi: “Il segreto? Non perdere l’entusiasmo”

La passione per il cuore nasce quando era bambino, quando accompagnò lo zio a prendere all’aeroporto Christiaan Neethling Barnard, Il medico chirurgo che eseguì il primo trapianto al mondo nella storia della medicina. Quell’incontro ha segnato la strada di, nato a Ottaviano, in provincia di Napoli, specialista in cardiochirurgia che vanta 36 anni di esperienza e un traguardo che raggiungerà quest’anno:eseguiti in prima persona.Ventimilache significano aver salvato la vita apersone. “Non ho smesso mai di aggiornarmi, di fare formazione – racconta a LaPresse – Nè ho mai perso. Pensi che con un taglietto di 3 o 4 centimetri posso intervenire sul cuore, guardando tutto da uno schermo, con l’aiuto di occhiali 3D che restituiscono anche la profondità”.