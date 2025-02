Inter-news.it - Marinozzi: «Inter, vittoria di atteggiamento! Sottolineo un ingresso»

ha commentato la vittoria dell'Inter contro la Fiorentina per 2-1 a San Siro. In particolare si concentra anche su qualche protagonista. WEEKEND FAVOREVOLE – Come Beppe Bergomi, anche Andrea Marinozzi ha commentato su Sky Sport la vittoria della Beneamata ai danni della Fiorentina. Questo il suo commento subito dopo la partita finita 2-1: «Vittoria meritata soprattutto nell'atteggiamento. Nonostante le difficoltà anche della Fiorentina, l'Inter ha affrontato bene questa partita. Ed è stato un weekend favorevole all'Inter anziché al Napoli. Inoltre, Arnautovic ha sfruttato benissimo l'occasione. Calhanoglu non brillante, Zielinski è entrato bene e ha mostrato anche una crescita al livello difensivo».