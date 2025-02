Superguidatv.it - Maria Tomba, in gara a Sanremo Giovani 2025: “Goodbye parla di andare oltre le apparenze, scrivere è come una terapia. Mio padre è con me anche adesso” | VIDEO

è una delle quattro cantanti inper le Nuove Proposte di. Dopo aver partecipato a XFactor 2023 (in squadra con Fedez), la giovane si mette ora in gioco con un brano carico di energia dal titolo ‘’ (voglio good vibes). Ai nostri microfoni ha rivelato quali sono i suoi progetti futuri, cosa significa per lei essere ae a chi dedica questo momento della sua carriera.Intervista alla cantante, inera presenta a Casa Coca-Cola e ci ha svelato l’emozione che prova a salire sul palco dell’Ariston.Cosa significa per te questa esperienza e quali sono le tue aspettative?Allora, innanzitutto è un onore per me poter calcare il palco dell’Ariston. Sarà un’esperienza indimenticabile. Cosa rappresenta per me? Che aspettative ho? In realtà, non sono mai stata una ragazza da grandi aspettative.