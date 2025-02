Maria De Filippi ha detto no Sanremo 2025 la notizia prima del Festival | cosa è successo con Carlo Conti

Leggi su Caffeinamagazine.it

, ci siamo davvero ormai. Dopo la consueta conferenza stampa che precede di un giorno l’inizio del, martedì 11 febbraio, ovviamente inserata e su Rai 1,darà inizio alla kermesse musicale più attesa e chiacchierata dell’anno. E proprio durante l’incontro con i giornalisti, quello in cui il conduttore e direttore artistico illustra la scaletta della serata e gli ospiti in programma, si è lasciato andare a un momento di profonda commozione.ha infatti ricordato la mamma Loletta, scomparsa nel 2002. Rimasto orfano di padre a soli 18 mesi, è cresciuto con lei. E a lei ha dedicato qualche paroladi commuoversi fino alle lacrime: “Scusate ma se parlo di mia madre. Non è mai mancata una sera, una tavola apparecchiata anche solo per noi due”.