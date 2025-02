Inter-news.it - Marelli: «Pallone uscito di 20-30 cm? Var non poteva intervenire. Darmian? Non è rigore!»

Lucaha analizzato gli episodi più importanti di Inter-Fiorentina: il calcio d’angolo, da cui nasce l’autogol di Marin Pongracic, viziato da ungiàdal campo e ilassegnato alla viola per fallo di mano di Matteo.IL RAGIONAMENTO – Lucaha effettuato a DAZN la sua moviola in merito ai due episodi rilevanti di Inter-Fiorentina. Di seguito la sua analisi: «Nel caso del primo gol dei nerazzurri, ileradi 20-30 cm. Una svista evidente della classe arbitrale, da cui è derivato il calcio d’angolo che ha portato all’autorete di Pongracic. Il Var non puòperché dopo il calcio d’angolo non può più essere chiamato in causa per decidere su episodi che riguardano una fase precedente. Per quanto riguarda ilassegnato alla Fiorentina, quello che interessa è la punibilità o meno del tocco di braccio di