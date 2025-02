Superguidatv.it - Mare Fuori 5 – Il ritorno della serie: ecco come e quando vedere i nuovi episodi

Leggi su Superguidatv.it

La fiction di successo sulle reti TV e streaming, Rai, torna ad intrattenere con la nuova stagione ufficiale, di5.5,le date imperdibili deiappuntamentiEbbene sì, a grande richiesta dei suoi appassionati, la celebree fiction di Napoli torna a intrattenere per la stagione di5 -prevista prossimamente in streaming su Raiplay e in chiaro TV su Rai2.La quinta stagione dié fissata in partenza in due capitoli, nel mese di marzo: i primi seinata a Napoli saranno disponibili in streaming sul sito web di RaiPlay, a partire dal 12 marzo 2025. Tutti gli, invece, verranno trasmessi in chiaro TV dal 26 marzo.Tra le novità di5Insomma, per il dopo Festival di Sanremo di Sanremo 2025, la TV di Stato Rai punta a fare breccia nei cuori degli spettatori con il sequel di5.