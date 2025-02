Lapresse.it - Marche, Consiglio regionale dedicato al Ricordo

Leggi su Lapresse.it

Ildelleha celebrato in seduta aperta la ricorrenza che rende omaggio alle vittime delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata dal confine orientale. Intervento introduttivo del presidente dell’Assemblea, Dino Latini, che ha parlato di “una delle pagine più tragiche e dolorose della nostra storia. Abbiamo il dovere di ricordare e di trasmettere la memoria di queste tragedie – ha proseguito – al fine di costruire una società migliore che si fondi sulla consapevolezza, sul dialogo e sulla comprensione reciproca. Il Giorno del– ha concluso il Presidente Latini – è anche occasione per riaffermare i principi di pace, solidarietà e rispetto per i diritti umani”.La seduta aperta“La scuola marchigiana – ha sottolineato la professoressa Rita Forlini, in rappresentanza dell’Ufficio scolastico– mostra il valore dei suoi progetti didattici favorendo percorsi di conoscenza fondati su una visione oggettiva della storia”.