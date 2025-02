Quotidiano.net - Marcella Bella contro Anna Tatangelo: il dissing che non ti aspetti

Leggi su Quotidiano.net

è all’ottava partecipazione al Festival di Sanremo. Oltre cinquant’anni di carriera, 27 dischi, una serie impressionante di singoli e di riconoscimenti all’interno di importanti manifestazioni musicali:, che per molti anni è stata nota solo come, è una delle colonne della musica al Festival di Sanremo 2025. Sul palco del Teatro Ariston porta ‘Pelle diamante’, canzone scritta dalla stessacon Marco Rettani, Pasquale Mammaro, Senatore Cirenga e Andrea Simoncini. Ma nel suo lunghissimo palmares al Festival di Sanremo però si inserisce quella ‘Montagne verdi’. Al Festival di Sanremo 1972 questa canzone non ha vinto, ma da lì è cominciata la sua ascesa verso un successo senza tempo.ospite della trasmissione televisiva Rai 2 Â?BelveÂ? condotta da Francesca Fagnani, Roma, 7 Marzo 2024.