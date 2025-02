Quotidiano.net - Marcella Bella a Sanremo, di cosa parla ‘Pelle diamante’

è la signora del Festival di2025. E non solo per età anagrafica – i più maturi sono lei con 72 anni e Massimo Ranieri con 73 -, ma anche e soprattutto per il numero di partecipazioni a questa manifestazioni: ben 8. Tra queste, da ricordare il terzo posto ottenuto a1986 con la canzone ‘Senza un briciolo di testa’. Il successo che però è ancora oggi immortale nella ricca discografia diè ‘Montagne verdi’, che al Festival di1972 era arrivata soltanto al settimo posto. A2025 la cantante catanese sale sul palco con. “Questa canzone è quasi un inno pensato e dedicato alle donne, alle donne di oggi indipendenti, che sanno quello che vogliono. Donne che si fanno valere e che sono talmente sicure e quasi dure, quasi, da essere molto vicine a un diamante.