’Maranza’ | storia della riappropriazione di una vecchia parola

Il termineè diventato popolare tra i giovani per descrivere un tipo di ragazzo (più raro l’utilizzo di questo termine sulle ragazze) che si distingue per l’abbigliamento griffato e contraffatto, i gusti musicali (in genere la trap) e un atteggiamento volgare. Maranza non è unanuova: è stata usata fin dagli anni Ottanta per definire ragazzo tamarro o coatto, legato al mondo delle discoteche. Dal 2019 il termine ha acquisito una nuova popolarità tra le nuove generazioni, grazie ai social. Un evento che ha portato l’attenzione sul ’fenomeno maranza’ sono stati i raduni estivi di giovani tra Peschiera del Garda e Riccione, circa tre anni fa. Questi incontri hanno suscitato dibattiti: alcuni vedono i maranza come una minaccia sociale e criminale, mentre altri li considerano solo con uno stile di vita giovanile.