Metropolitanmagazine.it - Mara Totire, chi è la moglie di Tormento

Leggi su Metropolitanmagazine.it

, nome d’arte di Massimiliano Cellamaro, è un famoso rapper di origini calabresi che dagli anni Novanta è tra i protagonisti della scena rap italiana. Membro del gruppo Sottotono, ha sfornato un gran numero di successi ed è tra i cantanti di Sanremo 2025. Da anni al fianco dic’è l’amata, il famoso rapper italiano originario di Reggio Calabria. Pur essendo nato nel capoluogo calabrese, il rapper, il cui nome è Massimiliano Cellamaro, per via del lavoro del padre ha vissuto in molte città d’Italia tra cui Varese, Novara, Castellana Grotte e GenovaBen presto si avvicina al mondo della musica, soprattutto a quella rap. Inizia a far musica, influenzato dai suoi miti: Tupac Shakur, Snoop Dogg e N.W.A.Negli anni Novanta forma il gruppo dei Sottotono, inizialmente composto da quattro membri, e nel 1994 pubblicano il loro primo album, con il singolo La mia coccinella che diventa un verone estivo.