Mangiare proteine a colazione cambia davvero il metabolismo?

Sempre più studi suggeriscono di sì. Quindi, sì alle colazioni abbondanti, senza cibi ricchi di zuccheri e carboidrati raffinati, e soprattutto sì a un pasto equilibrato, ricco di proteine (meglio ancora se vegetali). Ciò favorisce la crescita muscolare e aiuta anche a stabilizzare la glicemia e a ridurre il senso di fame durante la giornata. Le proteine sono un elemento essenziale per il nostro corpo, contribuendo alla costruzione di muscoli, ossa, pelle e capelli. Tuttavia, la maggior parte delle persone tende a concentrare l'assunzione proteica alla cena (il classico secondo con contorno), trascurando la colazione. Secondo gli esperti, una distribuzione più equilibrata nell'arco della giornata sarebbe più vantaggiosa per il metabolismo e la composizione corporea.