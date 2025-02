Gamberorosso.it - Mangiare italiano a Parigi. Ecco i ristoranti scelti dal Gambero Rosso

Mentre nella fiera Wine Paris l'Italia raddoppia il suo spazio, non possiamo fare a meno di pensare che lo stesso possa accadere anche per le strade della Ville Lumière, dove la presenza diitaliani cresce in numero e valore. Ci piace registrare il nuovo vigore de les italien, a quasi 20 anni dal movimento della bistronomie che aveva dato così tanto lustro ai nostri giovani chef trasferitisi oltralpe. Loro ci sono sempre, intendiamoci, e insieme a loro ci sono nuovi alfieri o vecchie conoscenze della cucina tricolore, qualcuno si spinge 10 passi più in là e abbraccia una proposta più internazionale, come Martino Ruggeri con il suo Maison Ruggeri o Aurora Storari e Flavio Lucarini di Hemicycle, ma anche gli altri stanno facendo la loro parte, ognuno con un suo stile, una sua misura, una sua personalità gastronomica, si tratti di wine bar, tavole maestose in hotel di lusso o di botteghe gastronomiche all'interno di mercati (come è il caso di Mangiamonel Marché des Enfants Rouges, su rue de Bretagne, nel Marais).