Mandragora a Dazn: «Dobbiamo continuare così e vogliamo fare cose importanti. Contento per il rigore»

di RedazioneIl centrocampista della Fiorentina, Rolando, ha voluto dire la sua dopo la sconfitta rimediata contro l’Inter in campionatoIntervenuto ai microfoni dial termine di Inter Fiorentina, il centrocampista dei toscani, Rolando, autore del gol sudel momentaneo 1-1, ha parlato.LA DEDICA SUL GOL – «Ho dedicato il gol al magazziniere, Leonardo, con cui scherzo sempre».SULLE POTENZIALITÀ DELLA FIORENTINA – «Sì, assolutamente. Sono arrivati tanti calciatori forti. Il mister avrà l’imbarazzo della scelta, ci teniamo abene soprattutto dopo questo mercato che ci porta calciatori. Noia lavorare, come ha detto Gosens in una recente intervista, quanto siamo umili e abbiamo fame siamo difficili da battere, se perdiamo questa umiltà diventa tosta e credo quello sia il motto che ci sta contraddistinguendo.