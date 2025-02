Udinetoday.it - Mancano 2400 lavoratori nel terziario: emergenza in provincia

Leggi su Udinetoday.it

Sono 280 i posti di lavoro messi a disposizione da 35 aziende con il Recruiting Day organizzato dalla Regione in collaborazione con Confcommercio Udine, in programma il 25 febbraio a Lignano Sabbiadoro al centro congressi Kursaal. Le figure più ricercate sono nel settore alberghiero, in.