Pisatoday.it - Maltempo sulla Toscana: scatta l'allerta meteo per pioggia e temporali

Leggi su Pisatoday.it

Una nuova intensa perturbazione è in arrivo. Per questo la Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un codice arancione perforti e rischio idrogeologico idraulico del reticolo principale e minore, per tutta la giornata di mercoledì 12 febbraio, lungo.