Maltempo, nuova ondata in arrivo: scuole chiuse in Italia, ecco in quali città

Ilfa il suo ritorno in. La Protezione civile ha emesso avvisi di allerta meteo per temporali per domani, mercoledì 12 febbraio, e i sindaci di diversi comuni stanno già predisponendo ordinanze per la chiusura delledi ogni livello, principalmente nella regione Toscana, dove è stata attivata un’allerta meteo arancione.Leggi anche: Il Papa: “Deportare i migranti ferisce la dignità umana”L’elenco delle località interessate è in continua evoluzione, e ulteriori comuni, anche da altre regioni, potrebbero unirsi nei prossimi aggiornamenti. È importante ricordare che i giorni persi a causa delnon possono essere recuperati, come stabilito dal Ministero dell’Istruzione e del Merito per “cause di forza maggiore”, e l’anno scolastico rimane valido anche se non si raggiungono i 200 giorni di lezione.