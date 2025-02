Thesocialpost.it - Maltempo, in arrivo violenti temporali: scatta l’allarta meteo in queste regioni

Ilsi prepara a colpire nuovamente l’Italia, con allertearancione e gialla perpreviste per domani, 12 febbraio, in tredel Centro. La Protezione Civile ha emesso un’allerta arancione per alcune aree della Toscana, mentre le restanti zone della regione e alcune parti di Lazio e Umbria sono sotto allerta gialla, in base alle ultime previsioni.Toscana, allerta arancione: zone a rischio La causa di questoè una nuova perturbazione atlantica che attraverserà il paese nelle prossime ore, iniziando a colpire il centro-nord per poi estendersi al sud, portando un netto peggioramento delle condizioni climatiche. La costa toscana sarà la più colpita dae nubifragi mercoledì 12 febbraio, con un’allerta arancione in vigore dalle 7 fino alla mezzanotte; molti comuni hanno già deciso di chiudere le scuole di ogni livello.