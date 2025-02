Ilgiorno.it - Malori, scatta l’evacuazione. Tutti fuori dalla conceria. Indagine su una sostanza

Paura allaGaiera di Robecchetto: evacuati 80 dipendenti per la sospetta fuga di unain laboratorio. Momenti di tensione ieri mattina, dopo le 11,30, quando la presuntauscita di unaall’interno dei laboratori ha reso necessariadei dipendenti. L’allarme èto quando alcuni operai hanno iniziato ad accusare lievi. L’azienda, una realtà storica del settore conciario con sede in via Carducci, è stata immediatamente messa in sicurezza. Nonostante la preoccupazione iniziale, all’arrivo dei soccorsi non sono stati segnalati casi gravi tra i lavoratori. Tuttavia, per precauzione, sul posto sono intervenuti un’automedica, un’ambulanza e diverse squadre dei Vigili del Fuoco di Milano, compresi gli specialisti del nucleo Nbcr (Nucleare, Batteriologico, Chimico, Radiologico), incaricati di individuare la natura dellaresponsabile dell’accaduto.