Lapresse.it - Malesia, centinaia di migliaia di induisti al festival Thaipusam a Selangor

didihanno scalato la grotta indù più sacra dellain occasione dell’annuale, nel Paese asiatico. Fedeli e visitatori hanno salito i 272 gradini del tempio all’alba di martedì 11 febbraio, come atto di devozione. Molti malesi di etnia indiana e turisti si riuniscono per questoannuale accompagnato dalla musica tradizionale dei tamburi. I fedeli rendono omaggio alla loro divinità, offrendo preghiere e offerte sacre, mentre altri si trafiggono il corpo in segno di devozione.