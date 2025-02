Ilfattoquotidiano.it - Maledetto Festival – Sanremo non si guarda: si affronta. Arrivati alla finale, avremo vinto tutti

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Finalmente ci siamo. Anche quest’anno è arrivato ildella canzone, rituale collettivo italiano, solenne festa nazionale col suo corredo di fiori, diatribe e grandi speranze.Le due vetrine della cartoleria della stradina del centro di Napoli davanti alle quali passo ogni giorno a piedi per andare a scuola e che, di addobbo in addobbo, scandiscono il mio tempo e le stagioni, da settimane annunciano il grande evento. Cammino lungo la via e, al di là dei vetri, vedo campeggiare pile di tazze che recitano: “Stasera non posso! C’è!”.Oggi però il giorno è arrivato davvero.Come tutte le feste,possiede una forza conservativa e rigenerativa e i suoi simboli fondanti si modificano costantemente in linea con le trasformazioni culturali, politiche e sociali del Paese. Coniuga tradizione (i big) e innovazione (le nuove proposte), mescola passato e presente (i duetti nella serata cover), innesta nuovi significati su vecchi modelli (il cambiamento delle melodie e dei testi), attribuisce valenze nuove a simboli antichi (la metamorfosi della scenografia del palco dell’Ariston).