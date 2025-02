Juventusnews24.com - Magnanelli punta il Trabzonspor: «Stiamo facendo un percorso importante. Gara difficile per tanti motivi, ma abbiamo uno step ulteriore da fare»

di Redazione JuventusNews24, allenatore della Juve Primavera, ha parlato così alla vigilia del match di Youth League contro ilFrancesco, tecnico della Juve Primavera, ha parlato ai canali ufficiali bianconeri in vista del match di Youth League contro il.ULTIMA PARTITA – «Sicuramente ci sono stati diversi aspetti positivi, come ho già detto sabato (8 febbraio 2024) al termine della sfida. Penso che il risultato maturato contro il Milan non rispecchi quanto visto in campo, anche perchè lanon è stata a senso unico. Chiaramente sono diversi gli aspetti su cui dobbiamo ancora migliorare e uno su tutti è la capacità di stare dentro la partita il più possibile, cercando di non disunrici anche se prende una direzione negativa. Nel calcio, a livello generale, ma soprattutto in questa categoria le partite non finiscono mai e basta veramente poco per mettere in discussione un punteggio che sembra già indirizzato».