Ilgiorno.it - Magazzino Lidl. Legambiente: il terreno è salvo

"No alnei campi", anche il Consiglio di Stato dà ragione a. "Salvi 125mila metri di terreni", dicono gli attivisti dell’Adda-Martesana che avevano cominciato la battaglia legale nel 2021. Nell’ottobre 2023, la prima sentenza del Tribunale amministrativo che certificava "gravi vizi di forma", il più vistoso "la mancanza di valutazione di impatto ambientale". E il grado successivo conferma: "Senza, niente logistica". La catena tedesca di discount, che aveva fato ricorso contro la pronuncia, esce perdente dall’aula. "Oltre al diritto prevale il buonsenso - dice Barbara Meggetto, presidente diLombardia -. Decisioni come questa confermano la necessità e l’urgenza di politiche territoriali che accompagnino i processi di sviluppo della logistica, fornendo certezze agli operatori e rispettando le risorse naturali più scarse, come il suolo agricolo.