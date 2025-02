Dayitalianews.com - Mafia, volevano ricostruire ‘Cosa Nostra’ i boss arrestati a Palermo: le intercettazioni shock

Maxi-operazione contro i mandamenti mafiosi: 183 gli arrestiDalledella Procura di, nell’ambito dell’inchiesta che ha portato all’arresto di 183 persone accusate di voler ricostituire Cosa Nostra vengono alcune ‘lamentele’ deisul fatto che oggi ci si pente con troppa facilitàAnche i mafiosi si lamentano dei giovani. Secondo i capi, i giovani mafiosi di oggi non sono come quelli di una volta. Non dimostrano lealtà, non hanno il “prestigio” delladi un tempo. Quella, insomma, che aveva contatti con la politica, con gli avvocati, con i ‘dottori’, con gli imprenditori.Il livello della“è basso”“Il livello è basso”, diceva al telefono ildi Brancaccio Giancarlo Romano non sapendo di essere intercettato. “Oggi arrestano a uno e si fa pentito e poi arrestano un altro.