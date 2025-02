Cityrumors.it - Mafia, maxi operazione dei carabinieri a Palermo: arresti immediati

Leggi su Cityrumors.it

Continua la lotta allanel palermitano. Ie la direzione distrettuale antisono da tempo impegnati per la cattura di vecchi e nuovi boss.Un’imponenteantiha scossoall’alba di oggi, con l’esecuzione di oltre 180. Nel mirino degli inquirenti, boss e figure di spicco di Cosa Nostra, alcuni dei quali scarcerati di recente dopo aver scontato le loro pene. La loro scarcerazione aveva destato preoccupazione, poiché molti di loro erano tornati in città con l’intento di riprendere il controllo delle attività illecite, tra cui estorsioni e traffico di droga. L’odierna rappresenta un duro colpo per lapalermitana e dimostra l’impegno delle forze dell’ordine nel contrastare la criminalità organizzata.antiall’alba di oggi Cityrumors.