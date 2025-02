Lapresse.it - Mafia, maxi operazione a Palermo: “Boss tecnologici, comandano dal carcere”

che comandavano dalcon sistemiavanzati. E’ quanto è emerso dallaantidi, con oltre 180 arresti. “Da questa indagine emerge un dato allarmante: l’estrema debolezza e permeabilità del circuito penitenziario di alta sicurezza che dovrebbe contenere la pericolosità dei mafiosi che non sono al 41 bis”, ha dichiarato in conferenza stampa il procuratore nazionale antiGiovanni Melillo.“L’inchiesta dimostra chiaramente, confermando quanto emerso in altri contesti investigativi, che il sistema di alta sicurezza è assoggettato al dominio della criminalità“, ha aggiunto illustrando i 181 arresti permessi a segno questa notte nei mandamenti mafiosi di città e provincia. “Il tema mafioso sembra essere ai margini del dibattito pubblico, mentre la questione va messa al centro delle politiche pubbliche”, ha proseguito ancora Melillo.