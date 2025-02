Ilfattoquotidiano.it - Mafia, da Giovanni Cusimano a Francolino Spadaro: i boss scarcerati riorganizzavano i clan. Gli affari nelle scommesse online

Tornati in libertà per riabbracciare la. Tra gli arrestati della maxi operazione ci sono alcuni nomi noti alle forze dell’ordine. C’è, per esempio,uscito dal carcere nel 2021 e tornato come “capo pretorio” di Cosa Nostra e c’è, libero dal 2017, da quando cioè era andato a vivere nei quartieri eleganti del cuore di Palermo, proprio accanto a dove abitavaFalcone. Una volta scarceratoera andato, infatti, a vivere in via Notarbartolo.Figlio di Masino, considerato il “re” della Kalsa,era stato accusato dell’omicidio del maresciallo Vito Ievolella, avvenuto il 10 settembre 1981: il processo, protrattosi per 20 anni, aveva poi portato alla sua assoluzione. Nel frattempo aveva avuto una condanna per traffico di droga, due condanne per associazione mafiosa e una condanna per l’estorsione alla nota “Focacceria San Francesco”.