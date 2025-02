Maestra perseguitata dai genitori di un alunno | arrestati

Leggi su Orizzontescuola.it

Un uomo di 44 anni e una donna di 48 anni sono stati posti agli arresti domiciliari con l’applicazione del braccialetto elettronico, poiché ritenuti indiziati di atti persecutori nei confronti delladel figlio. L’episodio - come riporta Ansa - si è verificato in una scuola in provincia di Roma, e ha portato anche al divieto di avvicinamento alla vittima.L'articolodaidi un