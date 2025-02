Ilfattoquotidiano.it - “Madonna è vecchia adesso”, e i pugili vengono alle mani: il retroscena sulla lite

Il pugile britannico Lawrence Okolie ha provocato il rivale Richard Riakporhe in una conferenza stampa tenutasi a Manchester nelle scorse ore per la presentazione del match di pugilato in programma il 5 aprile alla Co-op Live Arena di Manchester. E c’entra.La rivalità tra di loro è scoppiata nel febbraio dello scorso anno, quando sono venutialla premiere di Creed III a Londra con i membri delle rispettive squadre e la sicurezza che li hanno separati. Alla conferenza stampa di ieri, lunedì 10 febbraio, a Okolie è stato chiesto cosa abbia scatenato la, e lui – come riporta Metro – ha risposto: “In realtà non gli ho mancato di rispetto. Mi sono avvicinato a lui e gli ho detto: ‘’, e questo ha fatto scattare tutto. Questo era tutto. Il resto è stato ripreso dtelecamere'”.