Macron fa il verso a a Trump per spingere l’AI europea | Plug baby plug – Il video

Il presidente francese Emmanuelcontinua a insistere sulla necessità di inseguire Stati Uniti e Cina nella corsala nuova frontiera dell’intelligenza artificiale. Se prima era un «per tirare su il morale», oggi – lunedì 10 febbraio – in occasione dell’apertura delAction Summit di Parigi è una frecciatina ironica al suo omologo americano Donald. «Ho un buon amico dall’altra parte dell’oceano che dice: “Drill,, drill” (Trivellatrivell, ndr). Qui non c’è bisogno di trivellare.(Attacca la spina, ndr). L’elettricità c’è: basta attaccare la spina, è lì pronta». Il riferimento è ovviamente alle politiche di trivellazione promesse dall’inquilino della Casa Bianca e, di contro, all’energia pulita che l’IAutilizzerebbe per coprire l’enorme fabbisogno di questa nuova tecnologia.