Maceratese soddisfatta | La vittoria delle idee

"Sono orgoglioso: abbiamo vinto con le nostree qualità". Matteo Possanzini, allenatore della, tira le somme alla fine della sfida contro la Sangiustese, una partita iniziata in salita perché i biancorossi si sono trovati in svantaggio dopo l’ottimo avvio dei locali. "I giocatori – il tecnico individua il peso della, oltre ai 3 punti – mi dimostrano di credere su ciò che facciamo, anche in svantaggio abbiamo continuato a giocare, a fare le nostre cose nonostante qualche rumore. Noi siamo nati per fare gioco e non andiamo a speculare su qualche debolezza degli avversari". Nella ripresa si è vista un’altracapace di mettere in difficoltà l’avversario. "Ero sereno vedendo ciò che i giocatori mi dimostrano giornalmente. Anche nel primo tempo abbiamo fatto qualcosa di buono, ma con poca lucidità e precisione, lasciandoci trasportare dalla emotività del momento.