Ilrestodelcarlino.it - "Macedone ubriaco alla guida assolto, sentenza incomprensibile del giudice"

Il vicepresidente del Senato e senatore della Lega Gian Marco Centinaio ha postato sui social un commento suldenunciato a Cesena perchéva in stato di ebbrezza ed è stato. "Doveva essere condannato – commenta – . Invece al tribunale di Forlì unhal’immigrato, perché quando fu denunciato non conosceva l’italiano e non poteva capire l’avviso consegnatogli. È assurdo che di fronte a un reato così evidente si possa ricorrere a un cavillo per farla franca. Queldovrebbe spiegare la suaalle famiglie delle tante persone travolte datori ubriachi o drogati. Noi possiamo fare leggi più severe e inasprire le pene, ma fin quando saranno applicate in questo modo, le strade resteranno pericolose".