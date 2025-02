Metropolitanmagazine.it - MAC x Luar: la borsa che unisce beauty e fashion arriva in passerella

Leggi su Metropolitanmagazine.it

La moda e ilsi incontrano ancora una volta in una collaborazione che promette di fare scintille. MAC Cosmetics ehanno unito le forze per lanciare una versione esclusiva della celebre Ana bag, trasformandola in un accessorio perfetto per gli amanti del make-up e dello stile. Un mix di estetica e funzionalità che si prepara a conquistare il pubblico della New YorkWeek 2025.MAC Cosmetics ha deciso di collaborare colinsieme a: ecco cosa sappiamoe MAC non sono estranei alle collaborazioni. La loro connessione affonda le radici nei primi anni 2000, quando Raul Lopez, fondatore e direttore creativo di, lavorava come cassiere nel negozio MAC di Macy’s Herald Square, a New York. Oggi, Lopez è uno dei designer più influenti della scenae, insieme a MAC, ha creato un accessorio che è molto più di una semplice